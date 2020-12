Mazda MX-30 Jadi Mobil dengan Desain Terbaik di Jepang

jpnn.com, JEPANG - Mazda MX-30 dinobatkan sebagai mobil dengan desain terbaik tahun ini atau "Design Car of the Year" di ajang Car of the Year Jepang 2020.

"Desain MX-30 didasarkan pada konsep manusia modern dan menantang pengembangan metode ekspresi baru untuk desain Kodo--Soul of Motion," kata Mazda dalam pernyataannya.

Eksteriornya sederhana tanpa kompromi untuk menekankan keindahan kendaraan sebagai massa yang kukuh.

Gaya MX-30 menciptakan tampilan yang ramah, sedangkan desain kabin dan pintu gaya bebas mengekspresikan ringan.

Interiornya bertujuan untuk memberi penghuni merasakan bak mandi dalam keterbukaan, dengan konsol apung dan bahan unik yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Ikuo Maeda, pejabat eksekutif pelaksana yang bertanggung jawab atas desain dan gaya Mazda mengatakan,“Sungguh suatu kehormatan memiliki MX-30 menerima penghargaan ini sebagai tanda penghargaan tinggi untuk desainnya."

”Mazda bertujuan untuk menjadi merek yang menciptakan ikatan khusus kepada pelanggan dengan memperkaya hidup mereka melalui pengalaman kepemilikan mobil yang memberikan kegembiraan berkendara, esensi murni mobil," tambahnya. (ant/jpnn)