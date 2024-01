Mbak Diah Meninggal Dunia, Sophia Latjuba Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba tengah berduka lantaran asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengannya sejak lama, meninggal dunia.

Kabar duka tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

"Mbak Diah, selamat istirahat ya. Rest in peace," ungkap Sophia Latjuba, baru-baru ini.

Perempuan berusia 53 tahun itu mengatakan ART bernama Mbak Diah itu punya jasa besar bagi keluarganya.

Menurut Sophia Latjuba, mendiang termasuk orang yang membesarkan Eva Celia sejak masih kecil.

"Terima kasih buat semuanya, sudah ikut jaga anak-anak dari Eva kecil sampai ikut pindah ke LA. We will miss you," sambung mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Sophia Latjuba kemudian menyampaikan doa terbaik untuk mendiang Mbak Diah.

Dia juga berharap keluarga almarhumah diberi ketabahan.