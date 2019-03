Mbak Luna Menghayati Banget Lagu Nike Ardilla, Galau Lagi ya?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya memberi klarifikasi terkait beredar video dirinya menyanyikan lagu Bintang Kehidupan milik Nike Ardila. Sebab dalam video itu, dirinya dituding terbawa perasaan (baper) karena lirik yang galau, sama seperti suasana hatinya.

Lewat akun Instagram Story miliknya, Luna Maya menegaskan tidak baper karena lagu tersebut. Lirik dalam lagu itu pun menurutnya tidak menggambarkan isi hatinya.

Menurut mantan kekasih Reino Barack itu, dia memang penggemar lagu Bintang Kehidupan serta suara Nike Ardila.

"Cuma mau comment dikit soal Instagram story yang banyak diambil dan dimasukkin ke acc gosip di Instagram. Sebenarnya agak males tanggepin tapi mau meluruskan saja supaya gak terlalu gimana, dari dulu saya tiap karaoke pasti nyanyi lagu Nike Ardila yang bintang kehidupan one of my fav song from her, and I Love her!" ungkap Luna Maya, Rabu (27/3).

Pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu menegaskan bahwa tidak ada hubungan ekspresi dirinya menyanyi dengan lirik lagu tersebut. Luna Maya mengaku urat lehernya tampak karena memang lagu tersebut bernada tinggi.

"So tidak ada hubungan atau lagi merasa harus gimana gimana dengan lagu itu, dan itu dipost oleh teman saya @paula_ola lebih kepada pas nyanyi uratnya keluar haha," ujarnya.