Meet The World with SKF: 18 Pemain Papua Football Academy Terpilih ke Gothia Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Meet The World with SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menyelesaikan fase seleksi pemain Papua Football Academy (PFA) yang digelar di Mimika Sport Complex, Mimika, Papua Tengah, Jumat (29/11/2024). Mereka yang mengikuti seleksi ini adalah para pemain PFA fokus kelahiran 2011 dan beberapa dari 2010 yang nantinya akan mewakili Tim SKF Indonesia - Papua Football Academy U14 di Gothia Cup 2025 Swedia nantinya. Pada Selection Camp ini awalnya di mulai dengan Physical Test, Skill Test dan Character/Psikology Test dan selanjutnya para pemain dibagi menjadi tiga tim, yang masing-masingnya dihuni 15 pemain (2 penjaga gawang, 12 pemain kelahiran 2011, dan 2 joker kelahiran 2010) di mana pemain menunjukkan kemampuannya sebagai individu dan pemain tim. Para pelatih masing-masing tim merupakan tim pelatih PFA. Baca Juga: Akademi Persib Cimahi & 8 Pemain Terbaik Terbang ke Gothia Cup 2025 di Swedia Dalam Selection Camp ini para pemain juga berlaga pada pertandingan 11 vs 11 dengan format trofeo dengan durasi 30 menit setiap laga, yang diselenggarakan pada 29 November 2024. Aksi para pemain ini juga dinilai oleh satu pelatih tamu yaitu eks pemain Timnas Indonesia dan juga mantan pelatih Timnas Putri Indonesia, Rully Nere. Hasilnya, ada 18 pemain (termasuk dua kiper) yang terpilih untuk mewakili PFA di Gothia Cup 2025. Baca Juga: Daftar 20 Tim Grand Finale Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025 PFA adalah akademi sepak bola yang didirikan oleh PT Freeport Indonesia atas inisiatif Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pada tahun 2021, untuk membangkitkan olahraga di Tanah Papua. Peserta Papua Football Academy adalah siswa pilihan dari berbagai daerah di Papua lewat seleksi ketat, mencakup teknis sepak bola, kesehatan, bakat, dan psikotes. Semua dilakukan oleh profesional di bidangnya, termasuk pelatih berlisensi.