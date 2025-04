4 Pemain All Stars Lengkapi Skuad SDN Srengseng 01 yang Dikirim SKF ke Gothia Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Skuad Tim Putri asal Indonesia yang bakal diberangkatkan SKF ke Gothia Cup 2025 sudah lengkap.

Itu setelah terpilihnya empat pemain All Stars hasil dari Meet The World With SKF Girls School Challenge yang digelar di Bandung dan Tangerang pada 19-20 April 2025.

Untuk pencarian empat pemain terbaik dari dua kota tersebut, ada 32 tim yang berpartisipasi dengan masing-masing kota diikuti 16 tim.

Baca Juga: MSIG Jadi Title Partner Pertama Kompetisi Sepak Bola Wanita AFF

Hasilnya, untuk wilayah Bandung, SDN 004 Cisaranten Kulon berhasil menjadi juara setelah menaklukkan SDN 036 Ujung Berung, skor 2-0, pada partai final yang digelar di Lapangan Pusdikarmed, Baros, Cimahi Tengah, Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya, pada babak semifinal SDN 004 Cisaranten Kulon berhasil menaklukkan SDN 129 Rancasawo dengan skor 1-0. Sedangkan SDN 036 Ujung Berung menundukkan SDN 164 Karang Pawulang dua gol tanpa balas.

Dua pemain All Stars yang terpilih dari penyelenggaraan di wilayah Bandung adalah Riyanti Saffana Suryani (SDN 129 Rancasawo Margasari dan Tazqia Nazifa Mumtaza (SDN 073 Pajagalan).

Sementara untuk wilayah Tangerang, SDN Kunciran 4 menjadi kampiunnya usai menaklukkan SDN Pinang 3 dengan skor 1-0, pada final yang digelar di Lapangan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Minggu (20/4/2025).

Tempat ketiga ditempati oleh SDN Gebang Raya 1 setelah menang atas SDN Jelupang 01 dengan skor 3-1.