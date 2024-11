Diikuti 20 Tim, Babak Grand Finale Meet the World SKF Siap Digelar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menuntaskan babak regional.

Seperti diketahui, sebelumnya sudah digelar terlebih dahulu babak regional yang diselenggarakan di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, dan Pekanbaru.

Hasilnya, sebanyak 20 tim sudah memastikan lolos ke babak Grand Finale yang akan digelar di Stadion ASIOP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 23-24 November 2024.

Mereka yang berhasil melaju ke babak Grand Finale dari regional Jakarta adalah ASIOP, NawasenaFC, Cipta Cendikia, serta Labskill. Kemudian dari regional Bandung ada Akademi Persib CimahiBiru, RMIFA Merah, Star Warriors FA, dan Akademi Persib Cimahi Putih.

Dari regional Surabaya diwakili Diklat Reklamindo Kota Batu, Farfaza FC Kota Surabaya, Diklat Gama Kota Malang, dan FORSGI Sidoarjo.

Lalu ada G Soccer, Diklat Wajar, Mars Merah, dan Mataram Utama dari regional Solo. Untuk wakil dari regional Makassar ada SSB Hasanudin Red dan FORSGI Lamasi, serta wakil regional Pekanbaru adalah Bintang Timur Payakumbuh dan Duri Galaxy Riau.

Untuk babak Grand Finale, 20 tim tersebut dibagi dalam empat grup dengan masing-masing grup dihuni 5 tim. Menerapkan sistem setengah kompetisi, juara dan runner-up masing-masing grup lolos ke babak 8 besar. Pada babak 8 besar akan menerapkan sistem gugur hingga final. Durasipertandingan selama babak Grand Finale ini adalah 2x10 menit.

“Selamat untuk semua tim yang berhasil lolos ke babak Grand Finale di Jakarta. Saya berharapseluruh tim tetap menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding di babak Grand Finale karena itu sesuai dengan nilai-nilai positif yang ditanamkan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025, yaitu Teamwork, Sportsmanship, Fair Play, Leadership, Character Development, sertaFriendships. Jadi selamat bertanding di babak Grand Finale,” kata Satheswaran Mayachandran, Presiden Director SKF di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (20/11).