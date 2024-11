8 Tim dari Jakarta dan Bandung Lolos Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah dimulai. Rangkaian Regional Tournament dimulai dari Kota Jakarta dan Bandung, pada 2 dan 3 November 2024.

Sebanyak 64 tim dari Jakarta dan Bandung mengikuti ajang ini. Masing-masing tim Regional Tournament di Jakarta dan Bandung, diikuti 32 tim yang terbagi dalam 8 grup dengan masing-masing dihuni 4 tim.

Di Jakarta, pertandingan berlangsung di Stadion Militer Vitaya Jales Yudha, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan di Bandung, berlangsung di Lapangan Pindad Soccer Field.

Dari 64 tim, 8 tim terbaik dari Jakarta dan Bandung dipastikan melaju ke babak Grand Finale. 8 tim diambil dari 4 semifinalis masing-masing di Jakarta dan Bandung.

Hasil dari Regional Tournament Jakarta, ASIOP menjadi juaranya. Mereka didampingi Nawasena FC, Cipta Cendikia, dan Labskill. ASIOP berhasil menjadi juara Regional Tournament wilayah Jakarta, seusai menumbangkan Nawasena FC lewat adu penalti dengan skor 4-3 (1-1) di laga final. Perebutan peringkat ketiga dimenangkan Cipta Cendikia dengan skor 1-0 atas Labskill.

Sedangkan dari Bandung, Akademi Persib Cimahi (APC) Biru keluar sebagai kampiun, usai mengalahkan RMIFA Merah dengan skor 2-0 di partai final. Dua tim lainnya yang menemani APC Biru dan RMIFA Merah ke Grand Finale adalah Star Warriors FA dan APC Putih. PR Star Warrior berhak mendapat tempat ketiga terbaik, setelah mengalahkan APC Putih lewat adu tendangan penalty 2-1 (0-0).

President Director SKF, Satheswaran Mayachandran, mengatakan gelaran Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 selalu menekankan nilai-nilai positif, yaitu Teamwork, Sportsmanship, Fair Play, Leadership, Character Development, serta Friendships.

Hal ini sangat berguna untuk perkembangan anak di usia U-12 yang menjadi peserta turnamen ini.