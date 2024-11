Kekuatan Merata, Ini 8 Tim Regional Surabaya & Solo yang Lolos Grand Finale Meet the World With SKF

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 telah menyelesaikan Babak Regional untuk kota ketiga dan keempat.

Kali ini, Surabaya dan Solo yang mendapat kesempatan disambangi Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 pada 9 dan 10 November 2024.

64 tim dari regional Surabaya dan Solo bersaing untuk memperebutkan 8 tempat ke Babak Grand Finale. Di mana, 32 tim di masing-masing kota, dibagi menjadi 8 grup, dengan satu grup dihuni 4 tim.

Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 Babak Regional Surabaya digelar di LapanganSriti Arhanud Gedangan, Sidoarjo. Sedangkan di Solo, pertandingan berlangsung di Lapangan Banaran Grogol, Sukoharjo.

Uniknya, 8 tim yang lolos ke Babak Grand Finale, berasal dari kabupaten/kota yang berbeda. Di Surabaya, empat tim yang lolos ke Babak Grand Finale adalah Diklat Reklamindo (Batu), Farfaza FC (Surabaya), Diklat Gama (Malang), dan Forsgi Sidoarjo (Sidoarjo).

Dari Solo, ada G Soccer (Semarang), Diklat Wajar (Magelang), Mars Merah (Solo), dan Mataram Utama (Yogyakarta).

Ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola usia muda di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah merata.

Pada Regional Surabaya, Diklat Reklamindo keluar sebagai juara Regional Surabaya, setelah menumbangkan Farfaza FC 1-0 di laga final. Dalam perebutan tempat ketiga terbaik, Diklat Gama keluar sebagai pemenang, usai menumbangkan Forsgi dengan skor 1-0.