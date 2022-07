Melantai di Bursa, PT Arkora Hydro Raup Dana IPO Rp 182,67 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (8/7).

Dalam aksi korporasi berupa initial public offering (IPO) ini, ARKO berhasil meraup dana segar dari pasar modal sebanyak Rp 182,67 miliar, melalui penerbitan 608.895.000 saham baru di bursa.

Direktur Utama ARKO, Aldo Artoko mengatakan investor sangat antusias menyambut saham perusahaan.

Hal itu terlihat dari tingginya minat selama masa penawaran, sehingga mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 10,89 kali.

Tingginya antusiasme investor tersebut membuat ARKO melakukan penambahan penerbitan saham baru yang berasal dari portepel sebanyak 28.995.000 saham.

Sehingga saham yang diterbitkan menjadi 608.895.000 saham, dari rencana semula 579.900.000 saham.

Perseroan telah menetapkan harga IPO pada Rp 300 per saham dari kisaran awal antara Rp 286 per saham hingga Rp 310 per saham.

Jumlah saham perseroan yang ditawarkan itu mewakili 20,79% dari modal ditempatkan dan disetor ARKO setelah IPO saham.