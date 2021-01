Melly Goeslaw Beri Kode soal Hubungan Agnez Mo dan Ariel NOAH

jpnn.com, JAKARTA -

Musikus Melly Goeslaw memberi kode tentang kabar hubungan Agnez Mo dan Ariel NOAH.

Hal itu terlihat dari komentarnya di unggahan terbaru Agnez Mo di akunnya di Instagram.

Bermula saat pelantun Coke Bottle membagikan potret dirinya sambil menuliskan ungkapan seseoarng yang sedang kasmaran.

"You... yes you. I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnez Mo, Selasa (26/1).

Unggahan mantan kekasih Wijaya Saputra itu pun dikomentari oleh Melly Goeslaw.

Istri Anto Hoed ini menuliskan penggalan lirik lagu NOAH berjudul Separuh Aku.

"Suara hati ini memanggil namamu," tulis Melly Goeslaw.