Daniel dari Anak Orang Biasa, Jadi Dokter hingga Bangun Startup

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi seorang dokter tidak lantas menutup keinginan Daniel Tanri Rannu untuk berhenti mengembangkan bisnis properti.

Pria asal Jakarta itu kini membangun Jendela360 dan CariProperti yang merupakan sebuah perusahaan startup property technology.

"Startup ini sudah jalan delapan tahun. Tim kami berkembang dan tercatat ada 270 orang," ucap Daniel dalam keterangannya, Selasa (7/5).

Jendela360 berkembang lebih pesat dengan membawa pendekatan O2O (Online to Offline) setelah mendapat pendanaan sebesar 2 juta US Dolar dari investor ternama di Indonesia dan Jepang.

Dengan pendekatan O2O itu, Jendela360 membawa transaksi properti bukan hanya menjadi lebih efisien karena peranan teknologi, tetapi juga lebih efektif karena pendekatan human relation.

"Saat ini kami dikenal sebagai startup one of the largest proptech platform di Indonesia. Bisa dibilang capaian ini adalah bentuk kepercayaan investor di mana investornya bukan investor kaleng-kaleng," kata dia.

Selain Jendela360, Rannu melebarkan sayap dengan membangun startup CariProperti.

Kisah Membangun Jendela Group