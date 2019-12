Membanggakan, Jokowi Dinobatkan sebagai Tokoh Asia 2019

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai Tokoh Asia Tahun 2019 dari media massa asal Singapura, The Straits Times.

Presiden mempersembahkan anugerah itu kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia," cuit @jokowi akunnya di Twitter pada Kamis terkait penobatan tersebut.

Sampul depan media cetak berbahasa Inggris itu memuat grafis gambar profil Presiden Jokowi memakai kemeja putih berlatar belakang hitam.

Dalam keterangan grafisnya, media itu menulis "The Straits Times Asian of the Year 2019 Joko Widodo Indonesia President".

Penganugerahan tersebut menjadi berita utama The Straits Times.

"Respected leader, at home and abroad", demikian judul yang ada di bawah gambar Presiden menjelaskan Jokowi sebagai pemimpin yang dihormati baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjelaskan penghargaan prestisius tersebut merupakan pengakuan prestasi atas kerja bersama seluruh rakyat Indonesia.