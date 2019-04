Membedakan Calon All New Chevrolet Tracker dan Trailblazer di Cina

jpnn.com - General Motors (GM) baru saja merilis sebuah gambar teaser dua produk sekaligus, yang akan menjadi andalannya di lantai Shanghai Auto Show 2019, (16/4) akan datang, yakni All new Chevrolet Tacker dan All new Trailblazer.

Dilaporkan Carscoops, Rabu (3/4), Chevrolet mengisyaratkan akan membekali model terbarunya dengan mesin baru dari General Motor. Selain itu, mereka juga akan menyematkan berbagai fitur terbaru dan teknologi keselamatan yang sudah ditingkatkan.

Disebutkan, penampakan Chevrolet Tracker sejatinya sempat muncul Januari lalu. Model tersebut akan memiliki gril ramping yang berada di saluran asupan udara dan juga roof rack.

Melangkah ke belakang, Tracker memiliki fender depan khas menggabungkan desain kurva mirip model Silverado. Garis tajam pada bagian bodi samping membuatnya aerodinamis.

GM belum menyebutkan mesin yang bakal dipakai pada Tracker. Tetapi laporan sebelumnya menyebutkan akan ditenagai mesin tiga silinder 1.0-liter turbocharged yang menghasilkan tenaga hingga 115 Hp.

Sejatinya, Tracker merupakan rebadge dari Chevrolet Trax

Adapun teaser kedua, All-new Chevrolet Trailblazer akan memiliki gril ramping yang diapit oleh headlamp agar terlihat modis. Fitur penting lainnya termasuk roof rack dan aksen sudut di atas fender belakang.

SUV yang dibangun di atas sasis ladder frame itu juga tampaknya memiliki kaca jendela yang mepet ke pilar-D.