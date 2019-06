Men In Black: International Tayang Hari Ini

jpnn.com - Paspor Men In Black sudah di tangan. Para agen tidak lagi beroperasi di New York seperti yang dilakukan Will Smith dan Tommy Lee dalam tiga film Men In Black terdahulu. Kini dua jagoan baru, Agent H (Chris Hemsworth) dan Agent M (Tessa Thompson), siap beraksi di berbagai penjuru negeri dalam Men In Black: International yang tayang hari ini.

Setelan jas hitam, kemeja putih, dan kacamata hitam. Plus, wajah menawan dan otaknya cerdas. Itulah ciri khas Hemsworth sebagai Agent H dalam film ini. Kostum itu sebetulnya merupakan seragam dan menjadi standar bagi seluruh agen MIB. Agent M pun memakainya.

Meski tampak sederhana, Hemsworth sangat menyukainya. Ini merupakan simbol transisi dari sosoknya yang lekat dengan image sebagai superhero Thor dalam Avengers menjadi manusia biasa dengan kemampuan yang tidak kalah hebat.

''Senang rasanya memakai jas dan bukan perut prostetik serta jubah atau kostum superhero yang aku pakai dalam beberapa tahun terakhir. Ini jauh lebih nyaman,'' katanya dalam wawancara dengan Jawa Pos ketika menghadiri press tour MIB: International di The St Regis Bali Resort, Nusa Dua, Bali, pada 28 Mei lalu.

BACA JUGA: Reboot Men in Black, Ini Aktor Pengganti Will Smith

Terlibat dalam franchise MIB tidak pernah diimpikan Hemsworth sebelumnya. Ketika Men In Black (1997) dirilis, Hemsworth masih berusia sekitar 14 tahun. Bahkan, saat itu Hemsworth sama sekali belum mengenal dunia akting. ''Aku hanya suka nonton film sebagai seorang anak yang ingin tinggal di dalam dunia film. Misalnya MIB atau Lord of The Rings atau film lain yang aku tonton,'' kenangnya.

Mendapat kesempatan untuk mewariskan apa yang telah dilakukan Smith dan Lee merupakan suatu kebanggaan bagi Hemsworth. Meski tidak pernah bertemu langsung dengan mereka terkait dengan MIB, bagi dia, karakter Agent J dan K yang diperankan Smith dan Lee tetap hidup.

''Golku adalah mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Tidak mengulang atau meniru, tapi maju dengannya, bersama chemistry kami. Kita bisa berpikir, 'Ahh, ini lucu. Ini terasa sedikit mirip dengan itu.' Atau, mungkin hasilnya bisa lebih unik,'' urainya.