Menaker Apresiasi Penandatanganan PKB antara Manajemen dan SP BTN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (BTN).

Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis.

“Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,” ujar Ida, Kamis (18/8).

Menaker juga sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha.

“Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia,” tegasnya.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan kerja sama ini menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis.

Baca Juga: BTN Mendapat Apresiasi Dari Lembaga Paling Kredibel di Dunia

“Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025,” ujar Haru.

Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.