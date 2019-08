Menang 4-0 dari Chelsea, MU Peringkat Kedua di Papan Klasemen EPL

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United menyiksa nakhoda Chelsea Frank Lampard di pekan pertama English Premier League.

Datang ke Old Trafford, Minggu (11/8) malam WIB sebagai pelatih baru di Premier League, Lampard harus melihat pasukannya keok empat gol tanpa balas.

Kiper The Blues, paling mahal di dunia, Kepa Arrizabalaga harus empat kali memungut si kulit bundar dari dalam gawangnya.

Gol Setan Merah lahir dari Marcus Rashford pada menit ke-18 (penalti) dan 67. Kemudian dari Anthony Martial (65) dan Daniel James (81).

"Babak kedua luar biasa. Kami bertahan dengan baik kemudian membangun serangan balik. Kami beruntung unggul 1-0 di babak pertama," kata pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer seperti dikutip dari Sky Sports.

???? Harry Maguire is @premierleague Man of the Match on his @ManUtd debut



• 7 clearances - most in match

• 4 interceptions - most in match

• 86% passing accuracy

• Dribbled past no times



Helps Man Utd keep their 1st clean sheet in 16 games in all comps since February pic.twitter.com/v3iYFR97Oy — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 11, 2019