MU Vs Chelsea: Solskjaer Gembira Lantaran Lampard Tidak Mungkin Cetak Gol

jpnn.com, MANCHESTER - Bentrok Manchester United vs Chelsea di Old Trafford, Minggu (11/8) malam mulai pukul 22.30 WIB nanti bakal mempertemukan dua pelatih yang sama-sama pernah aktif sebagai pemain untuk klubnya; Ole Gunnar Solskjaer vs Frank Lampard.

Dalam prematch press conference kemarin (10/8) pelatih United Solskjaer mengatakan sudah siap bertemu Lampard. “Saya gembira karena dia tidak bermain dan tentu dia tak akan mencetak gol lagi. Tak beda dari pelatih lain (yang bekas pemain) karena kami tidak lagi berjibaku langsung,” kata Solskjaer kepada Manchester Evening News.

Jelang pertemuan nanti, Solskjaer yang baru saja kehilangan Romelu Lukaku karena hijrah ke Inter Milan, sudah menyiapkan taktik lain. Pelatih 42 tahun tersebut menyematkan harapan di pundak Anthony Martial, Marcus Rashford, atau Mason Greenwood.

Musim lalu, Lukaku menempati ranking kedua daftar urutan pemain terproduktif United dengan 15 gol untuk berbagai ajang. Paul Pogba menjadi yang paling ganas dengan kontribusi 16 gol.

“Tentu Rom (Lukaku) memiliki rekor yang bagus dan dia merupakan salah satu pemain nomor sembilan terbaik jika timmu bermain dengan targetman. Namun saya kira inilah momen pas buatnya pergi karena kami mendapat kesepakatan yang bagus juga dia bahagia (di klub barunya),” ucap Solskjaer.

Manchester Evening News menulis dalam tujuh laga pramusim Lampard bersama Chelsea, Cesar Azpilicueta dkk hanya mengalami sekali kekalahan. Chelsea menunjukkan performa impresif saat menang 2-1 atas Barcelona (23/7).

Dalam analisisnya, Manchester Evening News menunjukkan Chelsea era Lampard ini membangun serangan dari belakang. Sama dengan era Maurizio Sarri, maka Lampard suka mengontrol laga dengan berlama-lama menguasai bola.