Menang di Grand Prix Styria, Lewis Hamilton Makin Dekati Rekor Michael Schumacher

jpnn.com, SPIELBERG - Driver Mercedes Lewis Hamilton makin mendekati sejumlah capaian rekor yang dipegang Michael Schumacher, setelah menjadi juara di Grand Prix Styria, Austria, Minggu (12/7) malam WIB.

Setelah gagal finis podium di seri pembuka yang juga digelar di Sirkuit Red Bull Ring akhir pekan lalu, Hamilton bangkit untuk merebut trofi kemenangan pertamanya musim ini.

Hamilton merayakan kemenangannya dengan mengangkat kepalan tangan di podium sebagai simbol dukungannya terhadap perang melawan ketidakadilan rasial.

Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan ke-85 Hamilton di sepanjang kariernya, yang berarti pembalap Inggris itu kini terpaut enam trofi dari rekor Michael Schumacher sebagai pembalap juara Grand Prix terbanyak sebanyak 91 kali.

He was in a class of his own on Saturday qualifying ?



And @LewisHamilton converted pole to a comfortable win on Sunday ????#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/rTSpABFMD2 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020