Menang Meyakinkan, 2 Jempol, Penuh Rekor, Liverpool Kembali ke Puncak

jpnn.com, LIVERPOOL - Seperti sesuai banyak prediksi, Liverpool menang atas Huddersfield Town di Anfield, Sabtu (27/4) dini hari WIB. The Reds pun kembali ke puncak klasemen sementara Premier League.

Namun, cara memenangi pertandingannya tak seperti yang diperkirakan. Ini lebih hebat, tegas, meyakinkan, dua jempol. Liverpool menang 5-0. Baru 15 detik berjalan, sudah 1-0 buat tuan rumah. Naby Keita memanfaatkan belum siapnya mental tim tamu bermain.

15 - After just 15 seconds, Naby Keita's goal for Liverpool is the quickest they have ever scored in a Premier League match. Lightning. #LIVHUD pic.twitter.com/ADQcCylQMu — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019

Pria muslim asal Guinea itu mencetak gol lewat umpan Mohamed Salah. Rekor. Ini merupakan gol tercepat yang dicetak Liverpool sepanjang sejarah mereka di Premier League.

5 - All five of Liverpool's goals against Huddersfield were scored by players from Africa, the most by a team in a single match in PL history. Continental. pic.twitter.com/YFuIe46Lzu — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019