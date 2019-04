Klasemen Sementara Premier League dan Jadwal Sisa City dan Liverpool

jpnn.com, LIVERPOOL - Manchester City memimpin klasemen sementara Premier League. Hingga pekan ke-35 alias saat musim menyisakan tiga pekan lagi, City unggul satu poin dari Liverpool (89-88).

Namun, melihat jadwal, Liverpool mungkin lebih diuntungkan. The Reds akan melakoni dua laga kandang dan satu tandang. Sementara City dua tandang dan satu kandang.

Di pekan ke-36 akhir pekan ini, Liverpool akan menjamu Huddersfield Town, tim yang sudah dipastikan degradasi musim ini. Kebangetan kalau Liverpool imbang atau bahkan kalah dari Huddersfield Town di Anfield, Sabtu (27/4) dini hari nanti.

Sementara City akan bertandang ke markas Burnley, tim yang berhasil menahan Chelsea pertengahan pekan lalu. Pelatih City, Pep Guardiola mengaku bertandang ke Burnley bukan hal yang mudah. "Banyk tim yang kesulitan saat bertamu ke Burnley," kata Guardiola. (adk/jpnn)

Klasemen sementara Premier League:





skysports

Jadwal sisa dua tim papan atas:

Manchester City

28 April: away vs Burnley

4 Mei: home vs Leicester City

12 Mei: away vs Brighton & Hove Albion

Liverpool

27 April: home vs Huddersfield Town

5 Mei: away vs Newcastle United

12 Mei: home vs Wolverhampton Wanderers