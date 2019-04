Gagal Dapat Bantuan MU, Jurgen Klopp: City Lebih Favorit

jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyadari, setelah gagal mendapatkan bantuan dari Manchester United, timnya harus fokus berjuang sendiri demi titel perdana mereka setelah 1989-90.

MU gagal membendung Manchester City di Old Trafford, Kamis (25/4) dini hari. Hasil itu membuat Liverpool tergusur dari puncak klasemen. The Reds tertinggal satu poin (88-89) oleh The Citizens setelah sama-sama memainkan 35 pertandingan. Tiga matchweek pemungkas bakal menentukan apakah City yang sukses mempertahankan gelar atau Liverpool yang mengakhiri puasa.

Setelah menjamu Huddersfield Town di Anfield dini hari nanti (siaran langsung RCTI/beIN Sports 1 pukul 02.00 WIB), The Reds ditantang Newcastle United di St James’ Park (5/5), lalu Wolverhampton Wanderers di Anfield (12/5). ’’Ya, tiga final lagi untuk kami,’’ ujar Klopp dalam pre-match press conference di Melwood kemarin seperti dikutip DAZN.

Klopp tidak memungkiri bahwa City saat ini lebih favorit untuk menjadi juara. ’’Kami mendapat pesaing tangguh. Mereka (City) bermain begitu konsisten (sepanjang musim ini, Red) setelah menjalani musim (musim lalu, Red) yang juga luar biasa,’’ ungkap pelatih yang pernah membawa Liverpool ke tiga final (Piala Liga 2016, Liga Europa 2016, dan Liga Champions 2018) itu.

Berbeda dengan musim ini, musim lalu sepak terjang City lumayan mulus. Pada matchweek ke-34, Vincent Kompany dkk sudah memastikan juara. Itu pun disebabkan kekalahan United sebagai rival terdekat oleh West Bromwich Albion dengan skor 0-1 pada 15 April 2018. Alhasil, jarak poin City dengan United saat menjadi juara mencapai 18 poin (90-72).

Pelatih City Pep Guardiola menyatakan sangat lega setelah timnya melewati laga di Old Trafford dengan kemenangan. Sebab, beban timnya serasa lebih ringan saat menatap tiga laga sisa. Masing-masing tandang kontra Burnley (28/4), menjamu Leicester City (7/5), dan kembali tandang melawan Brighton & Hove Albion (12/5).

’’Saya selalu mengingatkan para pemain untuk tidak membaca (media) dan jangan menonton televisi. Istirahatlah, tidur yang nyaman, dan songsonglah pertandingan berikutnya,’’ ucap Pep kepada The Independent.