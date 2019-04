Kejutan! Paul Pogba Masuk Team of the Year, Salah dan Hazard Malah Enggak Ada

jpnn.com, LONDON - Gelandang Manchester United Paul Pogba masuk dalam PFA Team of the Year 2018-19, sebuah apresiasi dari Professional Footballers' Association setiap musim.

Pogba masuk dalam tim dan menjadi satu-satunya pemain yang bukan dari Manchester City dan Liverpool. Di sejumlah media di Inggris saat ini sedang hangat dibahas komentar dari sejumlah pundit, yang heran kenapa Pogba bisa masuk radar PFA.

0 – This is the first time that no London club has a player in the PFA #TOTY since the 1987-88 campaign. Omitted. #PFAawards pic.twitter.com/uES7bw3BCt — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2019

Sementara dua pemain lain yang dianggap tampil apik musim ini yakni Mohamed Salah (Liverpool) dan Eden Hazard (Chelsea ) tidak masuk dalam daftar.



3 - There are just three teams with players in the PFA #TOTY this season, the fewest in the history of the award since it began in 1973-74. Sparse. #PFAawards — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2019