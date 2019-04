Gol Telat Eriksen Kuatkan Posisi Tottenham Hotspur di 3 Besar

jpnn.com, LONDON - Gelandang serang Tottenham Hotspur Christian Eriksen menjadi pahlawan timnya saat menjmau Brighton & Hove Albion di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu (24/4) dini hari WIB.

Pemain asal Denmark itu mencetak gol pada menit ke-88 dan menjadi satu-satunya yang lahir dalam pertandingan.

Setelah penampilan apik kiper Brighton Mathew Ryan sepanjang laga, skor 0-0 sepertinya akan menjadi kesempulan pertandingan. Namun, Eriksen menjadi penentu poin kemenangan penting Spurs di pekan ke-35.

67 – None of Tottenham’s last 67 Premier League games have ended 0-0 – the longest such current run in the division and Spurs’ longest ever run without a goalless draw in the competition. Goals. #TOTBHA pic.twitter.com/dMFauay5pr — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2019