Ditahan Tim Peringkat ke-15, Chelsea Gagal Menjauh dari Arsenal dan Manchester United

jpnn.com, LONDON - Chelsea membuang kesempatan masuk tigas besar klasemen sementara Premier League. The Blues hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan tim peringkat ke-15 Burnley.

Melakoni laga pekan ke-35 di Stamford Bridge, Selasa (23/4) dini hari WIB, kedua tim berbagi gol 2-2. Keempat gol di laga ini tercipta di babak pertama.

Burnley unggul lebih dahulu lewat gol cepat Jeffrey Hendrick saat laga berusia delapan menit. Chelsea berbalik unggul usai N'Golo Kante dan Gonzalo Higuain merobek jala gawang tamu hanya dalam waktu dua menit, 12 dan 14. Namun, Burnley kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-24 lewat Ashley Barnes.

6:14 - There were just 6 minutes and 14 seconds between Burnley opening the scoring and Chelsea taking the lead. Whirlwind. #CHEBUR pic.twitter.com/Ilu18Ak86Y — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2019