Bayar Utang ke Tottenham, Manchester City Gusur Liverpool dari Puncak Klasemen

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City kembali memimpin klasemen sementara Premier League usai meraih kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur di Etihad Stadium, Sabtu (20/4) malam WIB.

City hanya butuh satu gol, yakni lewat sundulan Phil Foden di menit ke-5. Meski tak ada lagi gol yang tercipta hingga laga usai, bentok City vs Spurs tadi berlangsung sengit.

3 - Phil Foden is the first player born in the 2000s to score a Premier League goal for Man City, and is their third youngest scorer in the competition overall (18y 327d). Chosen. #MCITOT pic.twitter.com/GM3Tns3h76 — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2019