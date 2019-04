Cantik, Tampan, Sejenak City Boleh Sombong Usai Menang di Derbi Manchester

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City kembali ke puncak klasemen Premier League setelah memenangi derbi melawan Manchester United di Old Trafford, Kamis (25/4) dini hari.

City menang dua gol tanpa balas. Gol dicetak Bernardo Silva (menit ke-54) dan Leroy Sane (66). The Citizens kini telah mencetak 157 gol di semua kompetisi musim ini, lebih dari tim mana pun dalam sejarah papan atas Inggris.

Kemenangan City atas MU ini juga menyisakan catatan manis buat Pep Guardiola, yang menjadi pelatih City pertama yang memenangi tiga pertandingan beruntun di Old Trafford (ajang Premier League).

7 - Manchester City have won seven away Premier League against Manchester United at Old Trafford – more than any other team. Backyard. #MUNMCI pic.twitter.com/2X9OGGxfk9 — OptaJoe (@OptaJoe) April 24, 2019