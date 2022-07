Mendag Sebut Harga Beras Masih Aman dari Inflasi

jpnn.com, SERANG - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan harga beras di Pasar Induk Rau Serang, Banten, relatif stabil.

Menurutnya, tidak terjadi kenaikan harga beras karena pendistribusian berjalan lancar.



"Kami menjamin harga beras normal dan stabil," kata Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pemantauan kebutuhan bahan pokok di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Kamis (29/7).



Harga beras jenis medium kualitas KW 1 dijual Rp 9. 500 per kilogram, beras kualitas KW II dijual Rp 9. 000 per kilogram, dan beras KW III Rp 8. 500 per kilogram.

Mendag menyebut selama ini, pendistribusian beras dari hasil panen petani ke sejumlah pasar di tanah air berjalan lancar.



Selain itu, harga beberapa komoditi bahan pokok lainnya cenderung menurun, seperti minyak goreng curah, daging ayam ras, daging sapi, bawang, dan telur ayam ras.



Minyak goreng curah dari Rp 14 ribu menjadi Rp 12 ribu per liter, cabai dari Rp 120 ribu menjadi Rp 70 ribu per kilogram, bawang merah dari Rp 80 ribumenjadi Rp40. 000 per kilogram, daging ayam ras semula Rp 50 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram, telur ayam dari Rp 32 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram, dan daging sapi dari Rp 130 ribu menjadi Rp 110 ribu per kilogram.



"Kami optimistis harga kebutuhan bahan pokok diipastikkan terus menurun, sehingga daya beli masyarakat meningkat," kata Mendag.



Zulhas menilai pendistribusian kebutuhan bahan pokok ke Pasar Induk Rau melimpah yang mengakibatkan harga cenderung menurun.



"Kami meyakini harga kebutuhan bahan pokok ke depan menurun, karena pasokan komoditi bahan pokok melimpah dan berjalan lancar, " ujar Mendag Zulhas. (antara/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?