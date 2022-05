Menderita Tumor Payudara, Marshanda Pasrah Menghadapi Kematian

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda mengabarkan dirinya saat ini berada di Singapura untuk menjalani pengobatan, tumor payudara.

"Gue ke Singapura, because i wanna fight for my life (karena mau memperjuangkan hidup)," kata Marshanda.

Perempuan yang akrab disapa Caca itu mengaku tidak takut menghadapi penyakitnya.

Meski begitu, Marshanda tak menampik rasa sakit akibat tumor yang dideritanya kerap mengganggu.

Kini, wanita 32 tahun tersebut hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Tuhan.

Marshanda bahkan menyatakan tak keberatan apabila Tuhan mengambil nyawanya karena penyakit yang dia derita.

"Gue menganggap kematian bukan hal yang menakutkan. Its beautiful soul," papar Caca.

Marshanda mengatakan siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam hidupnya.