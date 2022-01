Mengaku Rindu, Aldi Taher Datangi Rumah Dewi Perssik

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku rindu kepada mantan istrinya, Dewi Perssik.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu program Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Kangen kan boleh, silaturahmi berkah," kata Aldi Taher.

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu mengungkap beberapa hal yang membuatnya rindu kepada Dewi Perssik.

Salah satunya menurut Aldi Taher yakni sikap Dewi Perssik.

"Kebaikannya," ujarnya.

Saking rindunya, Aldi Taher mendatangi rumah Dewi Perssik belum lama ini.

Dia beralasan hanya sekadar menjalin silaturahmi.