Mengenal Mutiara Adiguna, Selebgram yang Pernikahannya Bertema K-Pop

jpnn.com, JAKARTA - Budaya Korea berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia mulai dari film drama, kuliner hingga musiknya, K-Pop.

Selebgram Mutiara Adiguna atau yang populer dengan nama Jinju, mengambil peluang tersebut.

Ia dikenal sebagai selebgram K-Pop lantaran kerap membuat video realita kehidupan warga Korea. Rupanya, ia pernah tinggal di sana pada 2019 hingga 2020 untuk kerja dan kuliah.

"Awalnya, sharing pengalaman aja selama tinggal di Korea lewat konten, dan enggak nyangka bakal banyak yang nonton. Terus akhirnya keterusan dan jadi sharing banyak hal tentang Korea di berbagai media sosial aku," kata Jinju, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Menurut pemilik akun Instagram @p.jinjuu16, Korea merupakan salah satu negara maju. Oleh karena itu, ia merasa banyak hal positif yang bisa diunggah di media sosialnya.

Jinju mengaku mulai membuat konten sejak Maret 2020, setelah pulang dari Korea karena pandemi covid-19.

"Aku buat tutorial make up – contohnya korean make up look, karena kebetulan aku juga suka make up­­a-an kan. Kemudian, aku jg angkat karakter orang Korea, etos kerja mereka, tips kuliah di sana, tips dapat beasiswa dan bahas drama Korea terbaru atau isu-isu hangat yang terjadi Korea," tambah wanita kelahiran Desember 1999 itu.

Dalam sehari, Jinju mengaku bisa membuat konten 8-10 video. Hal itu lantaran banyak yang meminta atau penasaran bagaiaman kehidupan nyata di Korea.