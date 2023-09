Mengenal Novi Mundo, Disjoki Cantik yang Jago di Catwalk

jpnn.com, JAKARTA - Dunia musik elektronik telah menjadi panggung yang makin dipenuhi dengan berbagai bakat cemerlang.

Salah satunya disjoki wanita Novi Mundo. Dia menjadi salah satu Indonesia SEA TOP 50 DJANE pada 2016.

DJ Novi Mundo mengatakan perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Dia harus bekerja keras mengukir namanya di berbagai kompetisi.

"Salah satu pencapaian awal adalah kemenangannya di Class Mild Acceleto Auto Contest Battle DJ's," ujar Novi, di Jakarta, baru-baru ini.

Pada 2013, dia menggelar tur ke 23 kota bersama PJoana, seorang DJ ternama. Menurutnya, itu adalah momen penting dalam kariernya di dunia musik elektronik.

Pada 2014, Novi Mundo terlibat dalam tur ke 20 kota bersama Shena Warrior, yang makin memperkuat posisinya sebagai DJ ternama di Indonesia.

Dia juga merilis mini album dan single perdana pada 2014, di bawah label luar Indonesia. Karya-karyanya telah mendapatkan pengakuan luas di dunia musik elektronik.

Selama kariernya, Novi Mundo telah meraih berbagai penghargaan, termasuk the Best in Social Media Shorty Awards 2013, Cover Booze Magazine 2013 DJ's Jaktv, Cover Club Magz 2015, Yamaha Live Nobar Trans TV 2015, dan banyak lagi.