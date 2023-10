Mengenal Rokudenashi, Penyanyi Jepang Misterius dengan Jutaan Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Sosok penyanyi Jepang, Rokudenashi bikin penasaran setelah lagu Tada Koe Hitotsu atau One Voice dan The Flame of Love viral di media sosial.

Sebab, dia tidak pernah menampilkan wajahnya di semua video musik yang diunggah di YouTube, padahal semua lagunya mencapai jutaan viewers.

Memang siapa sebenarnya Rokudenashi?

Pemilik akun Instagram @rokudenashi_ninzin ini rupanya sebuah proyek kolaborasi musik penyanyi bernama Ninzin dengan berbagai kreator berbakat, seperti produser Vocaloid, untuk setiap lagunya.

Project ini dimulai sejak Juni 2021, dan mereka mulai merilis berbagai karya di kanal YouTube hingga hari ini. Ninzin pun konsisten tidak pernah menampakkan wajahnya pada setiap karya yang dirilis, sehingga terkesan misterius.

Sebelumnya, Ninzin sering membagikan karyanya di TikTok sebelum Rokudenashi dimulai. Dia senang melakukan cover lagu dengan iringan gitar tanpa menunjukkan wajahnya.

Dari titik tersebut, dia pun berhasil mendapatkan sejumlah penggemar dari kalangan anak muda. Uniknya, sejak awal proyek ini berjalan, dia langsung menuai beragam komentar positi pada ciri khas suara yang indah dan lembut.

Bahkan karya pertama yang dirilisnya pertama kali di YouTube yaitu 3 O'clock Kiss sudah ditonton jutaan orang hingga sekarang. Dia pun dikenal di seluruh dunia.