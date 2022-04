Mengenal Sosok Chilla Kiana, Penyanyi Langganan Disney Channel

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chilla Kiana membuat Indonesia bangga. Dia terlibat dalam beberapa serial garapan Disney Channel Asia.

Alumnus S1 International Business Management dari Universitas Pelita Harapan ini pun mendorong generasi muda di tanah air untuk sama-sama mendunia.

"I think now is the time for us to shine (saya rasa sekarang waktunya untuk kita bersinar)," kata Chilla Kiana, Rabu (27/4).

Dia rupanya sudah bergabung dengan Disney Channel Asia itu sejak 2016. Saat itu, dia masih berusia 7 tahun.

Kalau itu, Chilla terpilih mewakili Indonesia untuk menyanyikan "The Glow" yang merupakan soundtrack "Disney Princesses".

"Lagu itu project Disney International yang dinyanyikan penyanyi dari berbagai negara Asia, Eropa, Amerika," tuturnya.

Baca Juga: Reality Club Ubah Puisi Jadi Lagu Cinta

Setelah The Glow, Chilla kembali terpilih untuk menyanyikan lagu dari serial Elena of Avalor, sekaligus mengisi suara untuk karakter Princess Elena.

Kemudian, dia juga didapuk membawakan single Part of Your World untuk memperingati ulang tahun ke-30 The Little Mermaid.