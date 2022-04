Reality Club Ubah Puisi Jadi Lagu Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Band indie-rock asal Jakarta, Reality Club meluncurkan lagu terbaru berjudul Anything You Want.

Karya yang ditulis oleh Fathia Izzati itu merupakan puisi yang diubah menjadi sebuah lagu cinta.

Anything You Want berkisah tentang cerita cinta yang baru saja dimulai, tetapi sudah menyimpan begitu banyak janji, lonjakan emosi, dan harapan.

Dalam penulisan single tersebut, Reality Club mengacu pada lagu Arctic Monkeys berjudul Cornerstone yang memainkan peran besar dalam kisah cinta dan lagu itu sendiri.

Reality Club kembali bekerja sama dengan Chicha Adzhari dalam lagu Anything You Want untuk memberikan sentuhan ballroom yang sinematik.

Peluncuran lagu tersebut disertai dengan perilisan sebuah video musik yang disutradarai oleh Fathia.

Pengambilan gambar Anything You Want dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta, salah satu teater ternama dan tertua.

Lagu Anything You Want dari Reality Club yang beranggotakan Era Patigo (drum), Iqbal Anggakusumah (gitar), Faiz Novascotia Saripudin (vokal dan gitar), Fathia Izzati (vokal dan keyboard), dan Nugi Wicaksono (bass) itu kini sudah bisa dinikmati melalui platform musik digital. (ded/jpnn)