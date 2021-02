Mengerikan, Bayern Muenchen Mengamuk di Kandang Lazio

jpnn.com, ROMA - Juara bertahan Liga Champions Bayern Muenchen menghajar Lazio 4-1 pada leg pertama 16 Besar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Rabu (24/2) WIB.

Robert Lewandowski, Jamal Musiala dan Leroy Sane masing-masing menyarangkan satu gol ke gawang Lazio sebelum bek Francesco Acerbi melengkapinya dengan sebuah gol bunuh diri.

Lazio yang baru kembali ke babak gugur Liga Champions sejak 2000, cuma bisa mencetak satu gol di laga itu lewat Joaquin Correa.

Pertandingan baru berusia sembilan menit ketika Lewandowski berhasil memotong umpan balik buruk dari Mateo Musacchio, sebelum mengecoh kiper Pepe Reina dan menceploskan bola ke gawang tak bertuan demi membuka keunggulan Bayern.

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021