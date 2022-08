Menhan Prabowo di Hadapan Purnawirawan TNI: Indonesia akan Menjadi Negara Hebat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung purnawirawan TNI terjun ke bidang ekonomi.

Sebab, ujar Prabowo, ekonomi akan mendukung pertahanan negara.

“Old soldier never dies', tetapi untuk Indonesia 'they never fade away'," kata Prabowo saat menjadi pembicara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Tahun 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8).

Dia menyatakan purnawirawan TNI harus berperan dalam pembangunan bangsa dan negara.

Menurutnya, masa depan Indonesia harus selalu berada di jalur yang benar.

"Masa depan negara kita, kita harus optimistis we are on the right track. Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Untuk itu, kita harus menjaga Indonesia," tutur Prabowo dikutip dari siaran persnya.

Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus memperjuangkan kesejahteraan untuk para purnawirawan.

Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperbaiki PT ASABRI.