Menhub Ajak Masyarakat Dukung Soetta jadi Bandara Terbaik di Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat, khususnya para pengguna jasa bandara untuk memberikan suaranya melalui vote Sky Trax World Airport Award 2020.

"Saya mengajak seluruh pengguna jasa bandara untuk mendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menjadi bandara terbaik di dunia dengan vote melalui voting online Sky Trax,” kata Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11).

Menhub berharap dengan dukungan itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi pintu gerbang Indonesia di mata dunia internasional. "Semoga semakin baik dalam hal pelayanan dan fasilitasnya," ujar mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu.

Bandara Soetta masuk dalam jajaran bandara terbaik di dunia oleh Skytrax. Dalam Skytrax World Airport Awards 2019, Bandara Soetta berhasil naik peringkat ke posisi 40 atau menjadi Top 40 World's Best Airport in The World. Sebelumnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali masuk jajaran bandara terbaik di dunia oleh Skytrax.

Dilihat dari levelnya, grade Bandara Soetta tahun ini lebih tinggi dibandingkan pada 2018 yang berada di peringkat 45 terbaik dunia. Sedangkan pada 2017 berada di peringkat 44 terbaik dunia, serta peringkat ke-63 terbaik dunia di 2016.

Skytrax sendiri tengah menyusun tanggapan warga dunia untuk menentukan bandara mana yang berhak mendapat penghargaan World Airport Awards 2020. Proses pemilihan dilakukan dengan cara voting melalui laman http://www.worldairportsurvey.com/Surveys/favorite_airport.html.(mg7/jpnn)