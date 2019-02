Menikah, Syahrini Pakai Gaun Rancangan Hengki Kawilarang?

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Hengki Kawilarang turut berbahagia dengan kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hengki Kawilarang mendoakan Syahrini diberkahi dunia dan akhirat.

"Dear @princessyahrini have a great moment in ur life, this is it, berkah dunia akhirat in ur special days, lets counting the days," tulis Hengki Kawilarang pada Minggu (24/2).

Sayang, unggahan Hengki telah dihapus dari akun Instagram miliknya. Namun, tulisan desainer itu sudah terlanjur viral. Beberapa akun gosip Instagram merepost tulisan tersebut.



Unggahan Hengki Kawilarang yang telah direpost akun gosip di Instagram.

Dalam unggahannya itu, Hengki menyertai sebuah foto Syahrini. Penyanyi sensasional itu tampak memakai gaun mewah berwarna coklat muda.

