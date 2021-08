Menjawab Tantangan Global, Akatel Bertransformasi Jadi IT Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Akademi Telkom (Akatel) Jakarta telah bertransformasi menjadi Institut Teknologi Telkom (IT Telkom) Jakarta.

Kelahiran perguruan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) ini makin memperkuat keberadaan Telkom Campus di tengah masyarakat Indonesia.

Saat ini terdapat 4 lembaga pendidikan tinggi yang tergabung dalam Telkom Campus, yaitu Telkom University (Bandung), IT Telkom Purwokerto, IT Telkom Surabaya, serta IT Telkom Jakarta.

"Saya optimistis IT Telkom Jakarta akan melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan global di industri digital ini,” tutur Direktur Utama YPT Sindhu Aryanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/8).

Peluncuran IT Telkom Jakarta dilaksanakan pada Sabtu (21/8) secara virtual. Posisi Rektor diduduki oleh Dr. Ir Agus Achmad Suhendra,M.T yang akan menjabat periode 2021 - 2025.

Pada acara tersebut turut hadir secara online oleh Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat, Dirjen Dikti, Kepala LLDIKTI III.

Baca Juga: Telkom Fasilitasi IT Sampang

Rektor IT Telkom Jakarta Agus Achmad Suhendra mengatakan bahwa pihaknya memiliki visi menjadi Global Innovative dan Entrepreneurial University. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka berbagai langkah besar akan dilakukan.

"Kampus ini memiliki visi yang besar, saya bersama tim berkomitmen untuk mendorong semua prodi akan memiliki akreditasi internasional, memiliki kelas internasional, dan dual degree program,” papar Agus.