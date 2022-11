Menjelang Libur Akhir Tahun, iPhone 14 Pro Diprediksi Akan Langka di Pasaran

jpnn.com, AMERIKA - Salah satu jaringan ritel yang menjual iPhone di Amerika Serikat Best Buy Co Inc memprediksi iPhone 14 Pro akan langka menjelang libur akhir tahun.

Pasalnya, saat ini stok iPhone 14 Pro sudah jarang tersedia di toko.

"Kami perkirakan sedikit mendapat tekanan (inventaris) adalah pada perangkat ikonik iPhone yang lebih mahal," kata bos Best Buy Corie Barry, diberitakan Reuters pada Rabu (23/11) waktu setempat.

Analis pasar sudah memperingatkan persediaan iPhone di toko Apple menjelang musim belanja liburan menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Apple diperkirakan butuh waktu lebih lama untuk menyediakan stok ponsel.

Produsen elektronik asal Cupertino, California itu beberapa waktu lalu memperingatkan bahwa kebijakan nol toleransi di China untuk mengatasi pandemi Covid-19 membuat produksi iPhone lebih sedikit di pabrik utama Foxconn di Zhengzhou.

Gangguan produksi diprediksi sangat berpengaruh untuk model premium, yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max.

Analis dari Wedbush Dan Ives memperdiksi iPhone 14 terjual 8 juta uit selama musim belanja Black Friday.