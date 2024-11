Menko Airlangga Dorong Kerja Sama dengan Arizona State University, Ini Tujuannya

jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong kerja sama dengan Arizona State University sebagai wujud langkah konkret implementasi peta jalan (roadmap) pengembangan ekosistem industri semikonduktor di Indonesia.

Terkait hal itu, Menko Airlangga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama keilmuan dan pendidikan antara Satuan Tugas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor Indonesia (Satgas Semikonduktor Indonesia) dengan Arizona State University di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis (21/11).

MoU ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Semikonduktor Indonesia dan bersama President Arizona State University.

“Pada hari ini Indonesia telah menandatangani satu MoU bersejarah terkait kerja sama keilmuan dan pendidikan di sektor semikonduktor,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangannya, dikutip Sabtu (23/11).

Menurut Menko Airlangga, MoU ini sangat penting, tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan dan ketahanan rantai pasokan strategis sektor semikonduktor.

Namun juga dapat mengoptimalkan peluang program ITSI Fund melalui kerja sama antara Arizona State University dan the Bureau of Economic and Business Affairs US.DOS yang telah ada sebelumnya.

Sebagai catatan, sejumlah program unggulan Arizona State University, di antaranya akselerator tenaga kerja semikonduktor, sertifikasi Fakultas Semikonduktor, pengembangan kebijakan dan manajemen rantai pasok semikonduktor, serta program unggulan lainnya.