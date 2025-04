Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) memperkuat kolaborasinya dengan Kun Shan University (KSU) melalui partisipasi aktif dalam peringatan Dies Natalis ke-60 KSU serta penyelenggaraan dua konferensi internasional bergengsi, yakni International Conference on Applied Science, Technology and Engineering (ICASTE) dan International Conference on Economics, Business, Social and Humanities (ICEBSH) 2025.

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro, dan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Ariawan Gunadi menghadiri perayaan Dies Natalis ke-60 KSU yang berlangsung pada Sabtu (12/4).

Perayaan momentum tersebut menyampaikan pesan pencapaian luar biasa 60 tahun KSU yang kini secara resmi telah melangkah ke garis depan dalam bidang transportasi cerdas dan emisi karbon nol.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Untar juga bertemu langsung dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te bersama jajaran pimpinan KSU, termasuk President of KSU Dr. Lee, Tien-Shang, Executive Vice President Dr. Chung, Chun-Yen, Dean of International Affairs Mr. Chuang, Yueh-Feng, Dean of College of Applied Intelligence Management Feng, Tony dan Chairman Department of Business Administration Lu, Mark.

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Ariawan Gunadi dan delegasi Untar lainnya saat bertemu Presiden Taiwan Lai Ching-te saat menghadiri perayaan Dies Natalis ke-60 Kun Shan University yang berlangsung pada Sabtu (12/4). Foto: Dokumentasi Untar

Kehadiran pimpinan Yayasan Tarumanagara dan Untar tersebut menjadi simbol komitmen kuat kedua institusi dalam menjalin kerja sama strategis demi kemajuan pendidikan tinggi, inovasi akademik, serta penguatan pertukaran internasional.

Kolaborasi tersebut berlanjut dalam penyelenggaraan ICASTE dan ICEBSH 2025 yang berlangsung di kampus KSU, Taiwan, pada Senin (14/4).

Konferensi yang mengusung tema 'Accelerating Global Sustainable Development Through Higher Education' tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, serta pembicara dari berbagai negara.