Menko Airlangga Lakukan Pertemuan dengan Menaker Singapura, Ternyata Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan Singapura Tan See Leng di sela-sela pertemuan 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting and Related Events yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (21/8),

Dalam pertemuan itu, kedua Menteri merasa antusias terhadap pelaksanaan kesepakatan Program Tech:X, yang memberikan kesempatan para profesional muda dalam bidang teknologi dari Indonesia dan Singapura untuk memperoleh pengalaman bekerja selama 1 (satu) tahun di industri teknologi masing-masing.

Seusai penandatanganan Technical Arrangement on Indonesia-Singapore Tech:X Programme pada 7 Juni 2024, di Ministerial Meeting of Indonesia – Singapore Six Bilateral Economic Working Groups (MM 6WG) ke-14, kedua belah pihak tengah mempersiapkan proses penerimaan peserta angkatan pertama Program Tech:X melalui program pilot project.

Menko Airlangga menyampaikan harapannya agar kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Singapura dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, peningkatan kapasitas SDM di bidang semikonduktor, serta perluasan kerja sama di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang di antaranya mencakup sektor energi dan kabel bawah laut.

“Indonesia ingin menitikberatkan pada pengembangan kapasitas SDM dengan keahlian dalam bidang microelectronic untuk menciptakan ekosistem semikonduktor di Indonesia,” lanjut Menko Airlangga.

Singapura tetap menjadi mitra ekonomi utama Indonesia dalam bidang investasi dan perdagangan.

Singapura merupakan investor raksasa bagi Indonesia dengan lebih dari USD15 miliar yang dikucurkan ke Indonesia hanya pada 2023, yang mencakup sekitar 30% dari seluruh investasi asing.

Selain itu, Menko Airlangga dan Menaker Tan juga turut membahas mengenai kegiatan 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting and Related Events, forum bilateral Indonesia – Singapore Six Bilateral Economic Working Groups, rencana aksesi Indonesia memasuki the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta partisipasi Indonesia dalam the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP).