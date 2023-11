Menko Airlangga: Uni Emirat Arab Mendukung Pembangunan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA -

Hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sudah terjalin baik sejak 1976. Uni Emirat Arab merupakan mitra perdagangan dan investasi utama Indonesia di Kawasan Timur Tengah.

Tahun lalu UEA menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia di antara negara-negara Timur Tengah, dengan total perdagangan USD5,06 miliar.

Selain itu, UEA telah menjadi salah satu pasar utama bagi Indonesia, dengan minyak sawit menjadi komoditas ekspor terpenting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai mitra investasi strategis di Timur Tengah, kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan di tanah air.

"Salah satu perjanjiannya yakni proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November 2023,” ujar Menko Airlangga, dalam acara The 52nd National Day Reception of The United Arab Emirates di Jakarta, Jumat (24/11).

Menko Airlangga menurutkan bahwa kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara di bidang energi terbarukan.

Disamping itu, masih terdapat ruang yang luas untuk upaya bersama dalam meningkatkan volume perdagangan dan menjaga keseimbangan perdagangan.