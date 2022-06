Menkominfo Dorong Pemanfaatan Ruang Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Indonesia telah memasuki fase kedaulatan digital setelah fase proklamasi kemerdekaan dan fase perjuangan kedaulatan maritim.

Untuk itu, dia mendorong ekosistem komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan kedaulatan ruang digital.

"Tugas kami jangan sampai terbentuk koloni-koloni digital baru. Tugas kita untuk memastikan digital space for the benefit for all. Tugas kita untuk memastikan kita berdaulat secara digital demi faedah dan manfaat seluruh anak bangsa," kata Johnny dalam perayaan HUT ke-27 Telkomsel di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (7/6).

Menkominfo mengajak semua ekosistem untuk merefleksikan fase perjuangan Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri bangsa dalam melawan penjajah untuk memproklamasikan kedaulatan Indonesia.

“Melalui perjuangan darah dan nyawa, perih pedih, kini kita semua mempunyai tugas mengisinya untuk mencapai cita-cita bernegara,” tambah politikus Partai NasDem itu.

Pada kesempatan itu, Johnny mengapresiasi Telkom Group yang aktif berkolaborasi menangani pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Terima kasih kepada Telkom Group, di mana masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk berjumpa secara fisik untuk melakukan aktifitas karena pandemi Covid-19, sangat terbantu dengan kehadiran teknologi digital dan kehadiran peran serta Telkom Group," tandas Johnny G Plate. (mcr9/jpnn)