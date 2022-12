Menkominfo: Indeks Masyarakat Digital di Indonesia Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan Indonesia berhasil memimpin dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20.

Transformasi digital menjadi salah satu agenda yang menjadi perhatian pemimpin negara anggota G20 serta menjadi isi Deklarasi Bali.

"Indonesia juga telah menindaklanjuti rekomendasi rangkaian pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, yaitu The G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: A Compilation of Reports," tutur Menteri Johnny, Jumat (23/12).

Diluncurkannya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil KTT G20 di Bali khususnya sektor transformasi digital.

Survei IMDI pertama kalinya menggunakan toolkit yang direkomendasikan atau diadopsi pada saat G20 Summit.

Menurut Menkominfo, IMDI terdiri dari empat pilar penting, yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pilar terakhir pekerjaan.

Johnny mengungkapkan survei di 514 kabupaten dan kota, Kementerian Kominfo menemukan indeks masyarakat digital di Indonesia dengan disparitas cukup tinggi antara wilayah satu dengan lainnya.

Sehingga tantangan berikutnya adalah bagaimana mengupayakan agar indeks masyarakat digital Indonesia itu lebih merata di Indonesia.