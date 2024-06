Menkominfo: Kehadiran PLN Bakal Perkuat Hub Pusat Data Nasional di IKN    

jpnn.com, PENAJAM - Keberlangsungan Pusat Data Nasional (PDN) atau National Data Center di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal diperkuat oleh kehadiran PLN Hub.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, menjelaskan PDN membutuhkan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni.

“Dilakukan groundbreaking PLN Hub, nantinya PLN Hub ini merupakan seluruh ekosistem kelistrikan di Nusantara. Termasuk, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur digital ini diwujudkan,” jelas Budi Arie di Penajam Paser Utara, Rabu (5/6).

Kehadiran PLN Hub di IKN tersebut menurut Budi, akan menopang tidak hanya untuk infrastruktur energi terbarukan yang akan digunakan di IKN, namun juga memegang peranan penting untuk keberlangsungan PDN.

Diketahui terdapat tiga PDN yang dibuat di Indonesia, yakni berlokasi di IKN, Cikarang, dan Batam.

“Karena dari tiga rencana pembangunan Pusat Data Nasional atau National Data Center, salah satunya di IKN. Dan yang namanya data center ini butuh listrik, sehingga sangat baik sekali untuk mendukung infrastruktur dan pengoperasian PDN di Nusantara,” tutur Arie.

Sejalan dengan hal tersebut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan dukungan bagi PDN merupakan bagian dari tanggung jawab PLN Hub sebagai ekosistem kelistrikan.

“Ini adalah suatu state of the art of digital system, nantinya juga akan ada data center di mana PLN siap untuk memberi pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan,” jelas Darmawan.