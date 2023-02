Menlu China Qin Gang Bakal Jadi Tamu Kehormatan Presiden Jokowi

jpnn.com, BEIJING - Menteri Luar Negeri China Qin Gang dijadwalkan bertemu Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Indonesia pada 21-23 Februari 2023.

Dalam kunjungan pertamanya ke negara Asia sejak menjabat Menlu, Qin juga akan bertemu Koordinator Kerja Sama Indonesia-China yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menlu Retno LP Marsudi, demikian informasi dari Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Senin.

"Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan strategis kedua presiden, hubungan China-Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang luar biasa," kata juru bicara MFA Wang Wenbin.

Secara khusus dia menyoroti bahwa Presiden Xi Jinping dan Presiden RI Joko Widodo telah mencapai pemahaman bersama dalam membangun masa depan komunitas China-Indonesia yang akan membawa hubungan bilateral kedua negara pada babak baru.

Qin Gang juga akan memimpin pertemuan ke-4 Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (JCBC) China dan Indonesia dengan Menlu Retno Marsudi dan akan mengunjungi Sekretariat ASEAN untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kao Kim Hourn beserta jajaran Komite Perwakilan Tetap ASEAN di Jakarta.

Tahun ini memasuki tahun ke-10 pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif China-Indonesia.

Tahun ini juga memasuki tahun ke-20 bergabungnya China ke dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation/TAC in Southeast Asia) yang bertepatan dengan tibanya giliran Indonesia sebagai Ketua ASEAN.

"Kami berharap kunjungan Menlu Qin ke Indonesia dapat mendorong dan mengonsolidasikan kerja sama strategis bilateral dan multilateral serta bermanfaat bagi komunitas China-Indonesia pada masa-masa mendatang," kata Wang.