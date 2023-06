Menpora Dito Dukung Garena Youth Championship 2023 untuk Cari Bibit Atlet E-Sport

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Dito Ariotedjo mendapat kunjungan dari Direktur Garena Indonesia Hans Kurniadi Saleh Senin (5/6) siang.

Kedatangan Direktur Garena Indonesia tersebut untuk melaporkan terkait Garena Youth Championship 2023 Free Fire, Part of Garena Goes to School.

Menpora Dito sangat mendukung turnamen arena Youth Championship 2023 Free Fire, Part of Garena Goes to School.

Menurut Dito ajang tersebut sangat bagus untuk mencari bibit-bibit atlet e-sports.

"Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, karena sudah datang kemari (Kemenpora). Tentunya Kemenpora sangat mendukung turnamen ini, apalagi ini bisa menghasilkan bibit atlet e-sport," ungkap pria kelahiran 25 September 1990 itu.

Direktur Garena Indonesia Hans Kurniadi Saleh mengaku terhormat bisa diterima Menpora Dito.

Diharapkan dengan bergulirnya Youth Championship 2023 Free Fire bisa menjadi wadah untuk atlet e-sports Indonesia.

"Terima kasih mas Menteri, sudah menerima kami. Kehadiran kami ingin melaporkan program-program terutama terkait tentang Garena Youth Championship 2023 Free Fire, Part of Garena Goes to School," ungkap Hans.