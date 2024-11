Menpora Dito Lepas Peserta SSEAYP ke-48, Ini Pesan yang Disampaikan!

jpnn.com - Menpora RI Dito Ariotedjo hadir dalam acara send off ceremony 48th The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP). Bertempat di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (25/11) sore, Menpora Dito melepas para peserta SSEAYP yang akan berlayar menumpang kapal pesiar Jepang, yakni Nippon Maru. SSEAYP merupakan wadah kolaborasi dan pemahaman antarnegara melalui dialog, pertukaran budaya, dan pengembangan kepemimpinan. Program SSEAYP juga berkontribusi pada pernyataan visi bersama tentang persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang yang menekankan pentingnya hubungan antarmanusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera berkelanjutan. "Kolaborasi yang dibangun atas dasar saling percaya merupakan kunci dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi kita semua," tutur Menpora. Program pertukaran pemuda SSEAYP tahun ini merupakan kali ke-48 digelar sejak 1974. SSEAYP kembali bergulir setelah sebelumnya rehat karena pandemi Covid-19. Adapun SSEAYP ke-48 berlangsung sejak 4 November hingga 11 Desember 2024 mendatang.